РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске по 7 марта пункты вакцинации от коронавирусной инфекции будут работать по измененному расписанию, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Так, при учреждениях здравоохранения сделать прививку можно будет в Подольской районной больнице по будням с 08:00 до 20:00 и в субботу с 08:00 до 14:00, в Подольской взрослой поликлинике №1 - по будням с 08:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 08:00 до 14:00. В Подольской горбольнице №2 - по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 14:00, в Подольской горбольнице №3 – в то же время», - говорится в сообщении.

В Климовской городской больнице №2 вакцинация будет проводиться по будням с 08:00 до 20:00, в субботу с 08:00 до 14:00, в сельской амбулатории поселка Быково - по будням с 08:00 до 14:00, в субботу с 08:00 до 12:00, а в Львовской районной больнице - по будням с 08:00 до 18:00, в субботу с 08:00 до 14:00.

Также с 1 по 7 марта будут работать мобильные пункты вакцинации. В частности, в гипермаркете «Глобус» привиться можно будет по будням с 10:00 до 18:00, в субботу с 10:00 до 15:00, в ТЦ «Остров сокровищ» - в будние и выходные дни с 13:00 до 18:00, в ТЦ «Галерея» - в будние дни с 14:00 до 19:30, в субботу и воскресенье с 14:00 до 18:00, в ТЦ «Капитолий» - в будние дни с 12:00 до 19:00, в субботу с 12:00 до 16:00.

Еще прививочный пункт в МФЦ на улице Кирова, 39 будет работать в будние дни с 11:00 до 18:00, в субботу с 11:00 до 17:00.

Помимо этого, пункт вакцинации размещен в помещении Общественной палаты округа по адресу: улица Кирова, 4 (вход со стороны концертного зала администрации) и работает в будние дни с 09:00 до 16:00, в субботу — с 10:00 до 15:00.

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