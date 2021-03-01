РИАМО - 1 мар. Коммунальные службы устранили 31 нарушение уборки снега и наледи с проезжей части и обочин вылетных магистралей Подмосковья за неделю с 22 по 26 февраля, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления государственного административно-технического надзора.

«Наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе — 12. В том числе нарушения ликвидированы на Новорязанском, Дмитровском, Егорьевском, Щелковском, Носовихинском, Пятницком и Старосимферопольском шоссе», — сказал начальник Госадмтехнадзора Московской области Олег Баженов.

Так же устранялись нарушения чистоты, порядка и благоустройства. Вдоль дорог снесли пять незаконно установленных рекламных щитов.

Вылетные магистрали – это дороги, которые ведут из региона за его пределы, например, шоссе, которые пересекают ЦКАД и МКАД. С начала года на них устранили 197 различных нарушений.