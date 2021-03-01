РИАМО - 1 мар. Реконструкция молочного комплекса, рассчитанного на 250 голов крупного рогатого скота, началась в подмосковном городском округе Коломна, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Мощность молочной фермы составит 1 755 тонн в год сырого молока. Ввод в эксплуатацию с учетом покупки нетелей запланирован на июнь текущего года», - сказал исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, в проект вложат 109 миллионов рублей. Владеет молочным производством подмосковное крестьянское фермерское хозяйство «Ванюшкин А.Л.».

Когда реконструкция и модернизация завершатся, на предприятии появится около 25 новых рабочих мест.