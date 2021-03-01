РИАМО - 1 мар. Отдельные положения регионального закона «Об отходах производства и потребления в Московской области» вступили в силу 1 марта в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Законом вводится само понятие ОССиГ – отходы строительства, сноса и грунтов. Также закон предусматривает введение региональным Минэкологии порядка обращения со строительным мусором.

«Все сведения будут регистрироваться в системе «Электронный талон». Для перемещения строительного мусора нужно получить разрешение, а при переработке необходимо использовать технологии и оборудование, которые соответствуют установленным требованиям», - отметила председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова.

Она подчеркнула, что для подключения к данной системе нужно пройти регистрацию на сайте правительства Московской области. В порядке обращения с ОССиГ подробно прописаны требования к раздельному накоплению стройотходов. Утилизация должна проводиться строго на специализированных площадках, которых в регионе свыше 40. За нарушение правил обращения с ОССиГ установлены штрафы для физических лиц от 2 до 3,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 тысяч рублей, для юридических лиц - от 150 тысяч рублей.

«В Подмосковье за нарушение правил обращения со строительным мусором тоже будут штрафовать. Все нюансы, в том числе размер штрафов, сейчас обсуждаем совместно с профильными ведомствами», – добавила Полякова.

С 1 июня текущего года юридические лица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся строительными работами, будут обязаны получать разрешение на транспортировку ОССиГ, а также использовать систему ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить, куда отвезли строительные отходы.

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