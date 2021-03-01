РИАМО - 1 мар. Впервые на комплексе по переработке отходов «Дон» в городском округе Кашира прошла образовательная экскурсия для детей, говорится в сообщении пресс-службы компании «РТ-Инвест».

Первыми юными гостями КПО стали учащиеся «Детского экологического центра» в возрасте от 10 до 17 лет.

«Открытый урок на территории одного из крупнейших промышленных предприятий Подмосковья дал детям возможность не в теории, а на практике понять, как работает комплексная система обращения с отходами», - говорится в сообщении.

Сотрудники КПО продемонстрировали гостям, зачем нужен раздельный сбор и объяснили, что происходит с отходами после попадания в серые и синие баки.

Детям показали, как работают пять типов автоматических сепараторов, которые выделяют из отходов 24 «полезные» фракции, в том числе более 10 типов пластика, 5 типов металла, бумагу, картон и стекло.