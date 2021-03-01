РИАМО - 1 мар. В Зарайске до конца текущего года 82 жителя смогут переселиться из аварийного жилья в новые благоустроенные квартиры, они переедут в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«До конца года в новые квартиры переедут 37 семей – это 82 человека - которые пока проживают в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Общая площадь расселяемого аварийного фонда составит более 1,3 тысячи квадратных метров», - сказал министр строительного комплекса Московской Владимир Локтев.

В настоящее время для переселенцев возвели два многоквартирных корпуса А и В дома №106 на улице Московской. Устройство и благоустройство прилегающей территории корпуса Б находится на заключительном этапе.

Дома, которые уже запланировали к расселению, располагаются по адресам: улица Первомайская, дом 33, улица Комсомольская, дом 11/80, улица Ленинская, дом 3, улица Красноармейская, дом 39.

Новостройки планируют ввести в эксплуатацию во II квартале этого года.

Нацпроект «Жилье и городская среда» реализуется до 31 декабря 2024 года. Бюджет проекта превышает 1 триллион рублей. Он помогает гражданам улучшить свои жилищные условия, а городам – стать красивыми и комфортными.