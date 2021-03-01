РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В общественной приемной городского округа Мытищи проведут ряд приемов граждан в марте, сообщается в Instagram-аккаунте отдела по связям с общественностью администрации округа.

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева, в Мытищах осуществляется прием граждан в общественной приемной органов исполнительной власти Московской области и органов местного самоуправления.

«График приема на март: 3 марта - комитет по архитектуре и градостроительству Московской области, 10 марта - Государственное юридическое бюро по Подмосковью, 24 марта - Главное управление МО «ГЖИ». Время приема: с 10:00 до 13:00», - говорится в сообщении.

Прием жителей проводится по адресу: Новомытищинский проспект, 36/7, 1 этаж, кабинет 108, здание администрации городского округа. Записаться на прием и получить всю необходимую информацию можно по телефону: 8(498)687-19-45.​​