РИАМО (МЫТИЩИ) - 1 мар. В городском округе Мытищи замерили толщину льда на водных объектах, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Сотрудники подразделения ГИМС продолжают проводить замеры толщины льда на водоемах Московской области. Обследованы 62 места массового выхода населения на акватории. Толщина льда варьируется до 65 сантиметров, средняя толщина льда на водоемах региона составляет 33 сантиметра.

«В деревне Подрезово толщина льда на Клязьминском водохранилище, по данным службы МЧС, составляет 44 сантиметра. На реке Яузе в микрорайоне Дружба - около 2 сантиметров. В деревне Сорокино толщина льда на Пироговском рукаве Клязьминского водохранилища составляет от 35 до 40 сантиметров. В деревне Новосельцево на Клязьминском водохранилище - от 35 до 40 сантиметров», - говорится в сообщении.

Задействовано в патрулировании водных объектов 110 единиц техники и 357 работников поисково-спасательных формирований и сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Московской области.

«Лед одинаково толстый не во всех местах. Даже при достижении оптимальной толщины в центральной части водоема, возле берега, а также в районе слияния рек наблюдаются тонкие участки, представляющие опасность», - отмечается в сообщении.