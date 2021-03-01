РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 2 марта ответит на вопросы жителей в прямом эфире «Радио Люберецкого региона».

«Дорогие друзья! Во вторник, 2 марта, в 18:10 отвечу на ваши вопросы в программе «Радио Люберецкого региона». Обсудим ситуацию с коронавирусом в Московском регионе, ход вакцинации от Covid-19, зимнее содержание территорий города и поселков, предстоящие работы по благоустройству дворов и общественных пространств городского округа Люберцы», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что 3 марта в 19:30 ответит на вопросы в прямом эфире «Люберецкого районного телевидения».

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