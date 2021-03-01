РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Спортсмены клуба «Дан-Гун» и Люберецкой федерации тхэквондо поучаствовали в чемпионате и первенстве Москвы, они завоевали 141 медаль, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

Соревнования прошли в центре боевых искусств Москвы в минувшие выходные, на них выступили более 850 спортсменов из столицы и Подмосковья.

«На прошедших чемпионате и первенстве Москвы наш муниципалитет представила «Ассоциация тхэквондо городского округа Люберцы». Это спортсмены клуба «Дан-Гун» и Люберецкой федерации тхэквондо. В копилке побед люберчан – 141 медаль: 26 золотых, 41 серебряная и 74 бронзовых», – сказал Ружицкий.

Он поздравил спортсменов и тренерский состав клубов с победой, пожелав им новых успехов.

Впереди у люберецких спортсменов участие в одном из масштабных турниров по тхэквондо «Кубок России», который пройдет в Санкт-Петербурге.