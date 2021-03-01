РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. Выставку декоративно-прикладного творчества «Парад фантазий» участников кружка «Золотые ручки» откроют в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева в Балашихе 3 марта, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В первый день весны в Центральной городской библиотеке имени Ф.И. Тютчева царит праздничное оживление: в рамках программы «Активное долголетие» готовится к открытию выставка «Парад фантазий» декоративно-прикладного творчества участников кружка «Золотые ручки». Приглашаем жителей города на торжественное открытие выставки», - говорится в сообщении.

Мероприятие в рамках праздничной программы, посвященной Международному женскому дню, состоится 3 марта в 12:00 по адресу: площадь Славы, дом №1.