РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. Люберецкая городская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции на поднадзорной территории, в ходе которой выявила нарушение требований закона при приеме на работу бывшего госслужащего, говорится в сообщении ведомства.

«В ходе проверки установлено, что на работу в организацию, осуществляющую деятельность на территории городского округа Люберцы, принят бывший государственный служащий. В нарушение требований закона сведения о заключении трудового договора с указанным сотрудником на предыдущее место его службы не были направлены в установленный срок», - говорится в сообщении.

В этой связи городским прокурором в отношении организации и должностного лица возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего).

«Постановлениями мирового судьи 321 судебного участка Люберецкого судебного района Московской области виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 120 тысяч рублей», - говорится в сообщении.