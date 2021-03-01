РИАМО - 1 мар. В Пушкине врачи поставили на ноги пациента с переломом шести позвонков, 70-летний мужчина поступил в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.
Мужчина с трудом передвигался из-за болей в спине. При обследовании у него диагностировали переломы.
Она добавила, что при этом диагнозе для перелома достаточно поднять тяжелое ведро или неудачно подпрыгнуть в маршрутке на «лежачем полицейском».
Перелом одного позвонка часто может протекать бессимптомно. Боль может начаться при повреждении нескольких смежных позвонков. Она возникает остро и отдается через межреберные промежутки в переднюю стенку брюшной полости. Это происходит при резких движениях тела, кашле и чихании, поднятии тяжести.
«Пациенту <...> ввели специальный медицинский костный цемент в сломанный позвонок. Операция проходит под спинальной анестезией через прокол за несколько минут. Результат - моментальное восстановление двигательных функций и купирование болевого синдрома», - добавила Вознесенская.
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