РИАМО - 1 мар. В Пушкине врачи поставили на ноги пациента с переломом шести позвонков, 70-летний мужчина поступил в Московскую областную больницу имени профессора В.Н. Розанова, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Мужчина с трудом передвигался из-за болей в спине. При обследовании у него диагностировали переломы.

«Нет, наш пациент не упал с высоты и не попал в ДТП. Причиной переломов стал инволютивный остеопороз - заболевание, связанное с потерей кальция в костях. Кости при этом заболевании становятся хрупкими и легко повреждаются. И первыми страдают именно позвонки», - сказала врач-нейрохирург больницы Нина Вознесенская.

Она добавила, что при этом диагнозе для перелома достаточно поднять тяжелое ведро или неудачно подпрыгнуть в маршрутке на «лежачем полицейском».

Перелом одного позвонка часто может протекать бессимптомно. Боль может начаться при повреждении нескольких смежных позвонков. Она возникает остро и отдается через межреберные промежутки в переднюю стенку брюшной полости. Это происходит при резких движениях тела, кашле и чихании, поднятии тяжести.

«Пациенту <...> ввели специальный медицинский костный цемент в сломанный позвонок. Операция проходит под спинальной анестезией через прокол за несколько минут. Результат - моментальное восстановление двигательных функций и купирование болевого синдрома», - добавила Вознесенская.