РИАМО - 1 мар. В Московской области стартовал прием заявок на получение социальной ипотеки для учителей, по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева эта мера поддержки действует в регионе уже шестой год, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

Подать документы можно в течение месяца — с понедельника и до 2 апреля.

«На конкурс приглашаются учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, английского языка, биологии, физики в государственных и муниципальных образовательных организациях, имеющие стаж педагогической работы на территории РФ не менее пяти лет», — говорится в сообщении.

Также с 12 апреля по 14 мая подать заявку на соципотеку могут молодые учителя государственных и муниципальных образовательных организаций, всех специальностей, имеющие педагогический стаж работы на территории Московской области не менее трех лет.

Подробная информация об условиях участия — на официальном сайте министерства образования Московской области в разделе «Деятельность/ Мероприятия / Социальная ипотека».

«Программа является очень эффективной мерой поддержки наших педагогов и реализуется в регионе с 2016 года, ежегодно у нас все больше специалистов хотят стать ее участниками», — сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что прием документов от воспитателей на этот год уже завершился. Следующий этап — учителя, а с 12 апреля по 14 мая будут принимать заявки от молодых учителей.

«Ждем всех желающих, документы можно подать дистанционно», — подчеркнула министр.

Она добавила, что в этом году сертификат на получение собственного жилья по программе получат 110 воспитателей, учителей и молодых специалистов в сфере образования.

Всего с начала реализации программы 319 подмосковных педагогов смогли приобрести жилье на льготных условиях: первоначальный взнос и остаточную стоимость квартиры выплачивает государство, а педагог платит проценты по кредиту.