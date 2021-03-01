РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Волонтеры Подольска проинформировали горожан о вакцинации от коронавируса в двух торговых центрах округа на прошедших выходных, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске продолжают работать мобильные пункты вакцинации от Сovid-19. На протяжении трех недель в мобильном пункте ТЦ «Глобус» врачам помогают волонтеры и сотрудники молодежного центра «Вектор». В частности, они помогают горожанам сориентироваться на месте, отвечают на вопросы и поддерживают врачей.

«В прошедшие выходные (27 и 28 марта - ред.) в ТЦ «Капитолий» и ТЦ «Глобус» волонтеры округа, молодогвардейцы и сотрудники учреждений молодежной политики информировали жителей о возможностях и местах вакцинации от коронавируса. Добровольцы осуществляют раздачу информационных листовок и отвечают на вопросы граждан о вакцинации», - говорится в сообщении.

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