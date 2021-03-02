РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 2 мар. Порядка 140 танцоров выйдут на сцену на концерте хореографической студии в подмосковном Красногорске во вторник, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«2 марта в 19:00 в ДК «Подмосковье» состоится концерт хореографической студии «Иллюзия», 140 танцоров с руководителем Юлией Марковой усердно к нему готовятся», - говорится в сообщении.

В программе: современные и эстрадные танцы, танцы народов мира, яркие гимнастические неоклассические номера.

Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в информационном центре ДК «Подмосковье». Инфоцентр работает с 12:00 до 19:00, перерыв с 15:30 до 16:00.

Адрес ДК: Красногорск, улица Ленина, 3. Телефон инфоцентра: 8 (495) 563-89-17.​