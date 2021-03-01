РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. В течение девяти дней в марте жители городского округа Люберцы смогут задать свои вопросы представителям «Единой России» во время работы общественной приемной, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения партии.

«Появился график работы общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Люберцы на март 2021 года. Приемная расположена по адресу: Люберцы, улица Кирова, дом №22, время работы: с 10:00 до 17:00, перерыв - с 13:00 до 14:00. Запись проводится по телефону приемной Люберецкого местного отделения партии «Единая Россия»: 8(495)503-55-36», - говорится в сообщении.

Ознакомиться с графиком прием можно по ссылке: https://xn--90aiqw4a4aq.xn--p1ai/news/zhiteli-lyuberec-mogut-zadat-voprosy-edinorossam-vo-vremya-raboty-obshchestvennoy-priemnoy.