РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 мар. В открытом межзональном фестивале-конкурсе танца во вторник в Люберцах примут участие свыше 40 коллективов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Второго марта пройдет открытый межзональный фестиваль-конкурс танца «Ах, ты удаль Люберецкая!» В 24-й раз его проведет детская хореографическая школа на сцене Люберецкого дворца культуры», - говорится в сообщении.

Ежегодно в фестивале «Ах, ты удаль Люберецкая!» принимают участие порядка 70 коллективов из Люберец и ближайшего Подмосковья, они исполняют около 150 танцев.