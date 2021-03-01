РИАМО - 1 мар. Мастер-классы, квесты и театрализованные представления подготовили музеи Московской области для жителей и гостей региона на Масленицу, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Подмосковья.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 8 по 14 марта.

«Праздничные гуляния для жителей и гостей Московской области готовятся во всех муниципальных образованиях региона. Интересные и насыщенные программы для посетителей представят и подмосковные государственные музеи», — говорится в сообщении.

Историко-художественный музей «Новый Иерусалим» проведет два мастер-класса. «Витражи: весна идет» познакомит посетителей с различными техниками росписи по стеклу. А на мастер-классе «Русская тряпичная кукла: Солнечный конь» сначала расскажут об истории изготовления игрушки на Руси, после чего участников научат сделать простую игрушку из льняной веревки. Также гостей ждет спектакль «Театр теней: «Лиса и заяц».

Литературно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Мелихово» подготовил праздничную программу для детских групп «Веселись, честной народ!». Юные посетители познакомятся с традициями празднования Масленицы на Руси, смогут поучаствовать в играх и развлечениях, изготовить куклу-оберег.

Взрослым посетителям музей предложит программу с артистами театра «Зазеркалье», концерты классической музыки, творческую мастерскую «Гуслей перезвон чудесный», спектакли по рассказам Чехова, покорение масленичного столба и катание на лошадях.

Сергиево-Посадский историко-художественный музей-заповедник представит квест «Большое Масленичное WEB-путешествие по музею и городу», творческие мастерские «Масленичное рукоделие», а также игровую программу «Масленичный переполох».

Серпуховский историко-художественный музей проведет тематическую театрализованную экскурсию «Ожившие картины», мастер-класс по росписи дымковской народной игрушки «Забавушка», хороводы, потешные игры, конкурсы и чаепитие с блинами.

Также свои программы подготовили Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Московский областной музей народных художественных промыслов, музей-заповедник П.И. Чайковского, музей-заповедник «Усадьба «Мураново» имени Ф.И. Тютчева», историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, музей-заповедник Д.И. Менделеева и А.А. Блока, музей-заповедник «Зарайский кремль» и Военно-технический музей.

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