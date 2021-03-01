РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мар. Участники конных соревнований из Котельников заняли призовые места на очередном этапе первенства «Живу спортом», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Котельниках прошел очередной этап первенства спортшколы «Белка» под названием «Живу спортом».

«В программе «Предварительный приз» для всадников на пони спортсмены показали следующие результаты: победила Евдокия Завалишина на пони по кличке Дрема. Второе место заняла Полина Конверская на Амадеусе», - говорится в сообщении.

Третье место заняла Татьяна Леонова на Дреме. Четвертое место - у Дианы Алексеевой на Хелене.

«Поздравляем победителей, призеров и участников соревнований, желаем им дальнейших успехов в конном спорте», - заключается в материале.