РИАМО (БАЛАШИХА) - 2 мар. В Общественной палате подмосковной Балашихи во вторник состоится первое занятие клуба «Гармония», его цель - объединить успешных людей, занимающих активную жизненную позицию.

Хотите прожить счастливую жизнь? Мечтаете быть богатыми и успешными? Планируете открыть бизнес? Работаете над пополнением своей энергии? Занимаетесь укреплением здоровья? Любите творить? Вас будут рады видеть в клубе «Гармония». Первая встреча состоится в 18:30 в Общественной палате Балашихи.

Задача руководства - делиться знаниями, навыками, связями - всем тем, что может помочь участникам достичь нужных целей, увеличить доходность, открыть гармонию, наслаждаться жизнью.

Участники клуба смогут обрести новых друзей и выстроить новые связи, получат квалифицированную помощь в достижении успеха и узнают много интересной и полезной информации в видео- и буквенном формате.

Чтобы записаться в клуб, необходимо написать на почту палаты: opbalashiha@mail.ru или позвонить по телефону: 8(925)591-40-33.​