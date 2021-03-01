РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В подмосковном Подольске выбрали 10 финалистов конкурса на соискание премии имени Соколова, сообщается в группе «Комитет по делам молодежи г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Главой округа Николаем Пестовым в 2020 году в целях поощрения молодежных инициатив была инициирована премия имени Максима Анатольевича Соколова. На конкурс принимались заявки с описанием уже реализованных социальных инициатив молодежи. По итогам заочного этапа были утверждены 10 финалистов конкурса, которым теперь предстоит очная защита проектов. По итогам очной защиты в марте конкурсная комиссия выберет пять победителей.

«Финалисты конкурса: Артем Базарнов - «Стрит АРТ»; Игорь Гаврилов - «Свет в окне»; Анатолий Гришин - пространство уличных видов спорта One Flow; Ольга Колобулина - благотворительный забег «Бежим к Победе»; Нателла Мельникова - «Лига - Театр»; Ирина Ночевная - квест «Правила поведения на РЖД и объектах его инфраструктуры»; Маргарита Осипова - «Живые знаки»; Станислава Рычка «Я тебя слышу»; Павел Савельев - «Социальная активность» и Юлия Удовик - научно-популярный просветительский центр «ЭкоЛогика», - говорится в сообщении.

В течение февраля поступившие заявки оценивали независимые эксперты таких конкурсов, как «Моя страна - моя Россия», «Всероссийский конкурс молодежных проектов», «Доброволец России», «Гранты мэра Москвы», «Большая перемена» и других региональных и федеральных грантовых конкурсов.