РИАМО - 1 мар. Volkswagen и Kia возглавили рейтинг самых эвакуируемых машин в Москве с начала текущего года, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«С начала года в Москве за нарушение правил парковки эвакуировали 35 тысяч авто, что на 4,5% меньше, чем за такой же период прошлого года», — говорится в сообщении.

Чаще всего на штрафстоянки эвакуаторы увозили машины Volkswagen (4792 единиц), Kia (3786), Hyundai (2943), Skoda (2708) и Nissan (2516).

При этом чаще всего транспорт москвичей эвакуировали с Варшавского шоссе. В список также попали Ленинградский проспект, Дмитровское шоссе, Волгоградский проспект и проспекта Мира.