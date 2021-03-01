РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Госавтоинспекторы Красногорска проведут сплошные проверки водителей на трезвость в марте, говорится в сообщении отдела ГИБДД УМВД России по горокругу.

«Оперативно-профилактические мероприятия по теме: «Нетрезвый водитель» будут проведены 5, 12, 19 и 26 марта», - говорится в сообщении.

Кроме того, 3, 9, 17 и 23 марта пройдут проверки по теме: «Перевозка пассажиров».

Основной целью оперативно-профилактических мероприятий является пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, в частности, управления транспортом в состоянии опьянения и нарушения правил перевозки пассажиров.

«Госавтоинспекция Красногорска рекомендует использовать при движении и при общении с инспекторами ДПС автомобильный видеорегистратор», - добавил заместитель начальника ОГИБДД УМВД России по горокругу Сергей Милованов.