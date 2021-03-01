РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 мар. В понедельник с 17:10 отключили подачу тепла и горячего водоснабжения в многоквартирных домах на улицах Свердлова, Спортивной, Крупешина, Кудаковского, 40 лет Победы, Калинина, Объединения и Заречной в Балашихе из-за аварии, сообщается в Instagram-аккаунте управления ЖКХ администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! Первого марта с 17:10 в связи со сбоем работы газового оборудования в котельной №3 по адресу: улица 40 лет Победы, дом №7А произошло отключение горячего водоснабжения и отопления по адресам: улицы Свердлова, Спортивная, Крупешина, Кудаковского, 40 лет Победы, Калинина, Объединения, Заречная», - говорится в сообщении.

Работы ведет ООО «Тепловые сети Балашихи».