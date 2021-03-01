РИАМО - 1 мар. Следователи приняли меры к возмещению в российский бюджет более 590 миллионов рублей одним из крупнейших налогоплательщиков столицы, после уплаты долгов уголовное дело в отношении гендиректора АО «Раваго Кемикалс Рус» прекратили, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве.

По версии следствия, с 2016 по 2018 годы гендиректор фирмы заключал «липовые» договоры с компаниями-однодневками о якобы оптовой торговле химической продукцией. Затем он вносил фиктивные сведения в налоговую отчетность организации, в результате чего в бюджет РФ не были уплачены налоги на общую сумму более 417 миллионов рублей.

«Следователи совместно с сотрудниками ОЭБ и ПК УВД по ЮВАО ГУ МВД России по городу Москве выполнен значительный объем следственных действий, позволивших изобличить фигуранта в совершении указанного преступления», - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия гендиректор компании полностью погасил задолженность перед российским бюджетом с учетом штрафных санкций и пени. Всего было выплачено более 590 миллионов рублей.

В связи с возмещением в полном объеме ущерба на основании примечания к статье 199 УК РФ уголовное дело в отношении бизнесмена прекращено.