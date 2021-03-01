РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. В подмосковном Красногорске расчистят водоотводные трубы в местах, где во время оттепели обычно происходят подтопления территории, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина в понедельник провела еженедельное оперативное совещание с участием профильных заместителей. В ходе совещания она подчеркнула необходимость профилактики проблемных участков сетей ливневых канализаций во время потепления.

«Все мы знаем, где у нас происходят подтопления, поэтому заранее готовимся к весенним паводкам. Расчищайте водоотводные трубы, проверяйте работы по уборке снега и наледи», - сказала Хаймурзина.

Заместитель главы администрации по развитию территорий Евгений Владимирский отметил, что за минувший месяц на портал «Добродел» поступило 830 обращений от жителей по поводу уборки дорог и дворов от снега. Кроме того, в систему «Инцидент» поступило 500 обращений.

«Городские службы оперативно среагировали на жалобы и устранили все замечания», - добавляется в материале.

Одним из ключевых пунктов повестки стала тема вакцинации. Начальник управления по социальным вопросам Эльвира Кавалерская доложила о позитивной динамике в ситуации с коронавирусом в округе. Закрыты ковидный госпиталь в выставочном центре «Крокус Экспо» и стационар в поселке Нахабино.

«Продолжается масштабная вакцинация жителей. На сегодняшний день прививки от Covid-19 сделали почти 10 тысяч человек», - говорится в сообщении.

В завершение участники совещания обсудили подготовку к Масленице. Народные гуляния пройдут во всех территориальных отделах горокруга. Сейчас ведется активная подготовка праздничных мероприятий.