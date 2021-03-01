РИАМО - 1 мар. В районе Филевский Парк в столице благоустроят участок набережной Москвы-реки, рядом с водой обустроят экотропу, пешеходную и велосипедные дорожки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект благоустройства уже согласован. Территория находится у северной границы жилой застройки. Парадная лестница будет походить на амфитеатр. Неподалеку появятся клумбы и установят лавки.

«В подготовительный период будут сделаны временные ограждения и проложены дороги, возведены постройки, необходимые для организации и проведения работ, обеспечены электро- и водоснабжение, связь, средства пожаротушения, пункт мойки колес», — сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он добавил, что ступени лестницы облицуют цельными бетонными элементами, а клумбы и лавки отделают фасадными панелями из стеклофибробетона. Берега укрепят.

Для маломобильных жителей тротуары и дорожки оборудуют тактильными указателями. Они появятся перед пешеходными переходами и препятствиями. Еще установят пандусы с поручнями.

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