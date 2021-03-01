РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. В Королеве в феврале промыли почти два километра трубопроводов водоснабжения и водоотведения, говорится в сообщении пресс-службы городского координационного совета.

За исправность систем холодного водоснабжения и водоотведения отвечают специалисты ресурсоснабжающей организации АО «Водоканал».

«В феврале производственными службами Королевского водоканала в рамках профилактических работ промыто 1 950 метров трубопроводов водоснабжения и водоотведения», - говорится в сообщении.

Также в ходе капитального и текущего ремонта заменено более 100 метров трубопроводов водопроводной сети, отремонтировано 7 водоразборных колонок, 5 пожарных гидрантов, заменено 8 единиц запорной арматуры в колодцах.

«Нашими специалистами делается все необходимое для обеспечения бесперебойной подачи ресурсов населению. Большое внимание уделяем обновлению коммуникаций, в том числе замене транзитных трубопроводов», - сказал генеральный директор АО «Водоканал» Павел Каганов.

В феврале приступили к работам по замене транзитной линии холодного водоснабжения, проложенной в подвальном помещении многоквартирного дома №4 по улице Исаева.

«В настоящий момент уже произведена замена 90 метров трубопроводов, что составляет порядка 65% от всего объема запланированных работ, завершить работы планируем в первой декаде марта», - добавил Каганов.