РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Будущим и молодым мамам Королева расскажут о пособиях и выплатах на лекции 3 марта, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Бесплатная лекция начнется в 16:00 в онлайн-формате в Instagram-аккаунте @roddom_korolev.

«Третьего марта пройдет заключительная онлайн-лекция «Школы мам» по теме «Пособия и выплаты». Лекцию проведет налоговый консультант Мария Ефремова», - сказал собеседник агентства.

На лекции расскажут о видах пособий для будущих и молодых мам, о суммах и о том, как маме в декрете вернуть деньги, потраченные на себя и детей - за ведение беременности, роды по контракту, другие расходы на медицину и детские развивающие занятия. Будущие мамы узнают, что такое налоговый вычет, о сроках возврата денег и о том, как обойтись без чеков и какие документы понадобятся для получения вычета.