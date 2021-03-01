РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Пробка протяженностью более 5,5 километра образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске при движении в область в понедельник вечером, следует из сервиса «Яндекс.Карты».

Затор начинается на эстакаде на пересечении с Ильинским шоссе и длится до бульвара Космонавтов. При этом часть участка дороги обозначена на карте красным, часть – желтым цветом.

Также затруднено движение на съездах на Волоколамское шоссе со второстепенных дорог и Речной улицы. Дорога, соединяющая Красногорск и московский микрорайон Митино, обозначена на карте бордовым на всем протяжении – около 1 километра.

Участки со сниженной скоростью потока автомобилей наблюдаются на Пятницком и Путилковском шоссе в обе стороны.