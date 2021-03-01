РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 мар. Команда медработников из подмосковного Королева стала бронзовым призером спортфестиваля, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель городской больницы.

Одиннадцатый зимний спортивный фестиваль работников здравоохранения Московской области прошел в Орехово-Зуеве 27 февраля. 36 команд медицинских работников со всего Подмосковья состязались в стрельбе из лука и арбалета, лыжных гонках, эстафете и развлекательном хоккее.

«Королевские медики одержали абсолютную победу в соревнованиях по стрельбе и заняли третье место в эстафете. По сумме баллов команда стала бронзовым призером игр», - сказал собеседник агентства.

В общекомандном зачете первыми стали медики Луховицкой ЦРБ, второе место заняла команда больница №2 имени В.И. Яковенко.