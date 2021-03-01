РИАМО - 1 мар. Новое почтовое отделение открылось на улице Катюшки, дом 65А в подмосковной Лобне, оно будет обслуживать 17 тысяч жителей районов Катюшки и Катюшки-2, говорится в сообщении пресс-службы макрорегиона Москва «Почты России».

«В этом отделении работают четыре операционных окна, штат - 12 человек, в том числе три почтальона. Просторный клиентский зал оборудован системой управления очередью, зона обслуживания разделена на универсальную и центр приема и выдачи посылок, что очень удобно», – сказал начальник Дмитровского почтамта Дмитрий Дмитриев.

Отделение будет работать с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00, по субботам - с 09:00-18:00, без перерыва на обед. Индекс нового отделения — 141736.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что большинство отделений «Почты России» в регионе будут отремонтированы. Помещения должны быть максимально комфортными для посетителей. К осени в Московской области намерены привести в порядок свыше 300 почтовых отделений.