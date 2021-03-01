РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 мар. В связи с аварийной ситуацией на сетях холодного водоснабжения в Щелкове 2 марта с 9:00 до 16:00 пройдут ремонтные работы по замене участка трубопровода, на нескольких улицах отключат холодную воду, сообщается на официальной странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

«В случае возникновения вопросов можно в круглосуточном режиме обращаться в аварийно-диспетчерскую службу по телефону: 8(496)562-11-72», - говорится в сообщении.

Подача холодной воды будет прекращена по адресам: улица Полевая, 2, 6А, 6Б, 16, 16А, улица Западная, 28, Сиреневая улица, 18, 22, 22А, 22Б, Комсомольская улица, 7 корпус 3.