РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Школьникам в подмосковном Красногорске рассказали, как работает Единая дежурно-диспетчерская служба, и показали укрытие для жителей в случае радиационной угрозы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Первого марта, в день празднования Всемирного дня гражданской обороны, сотрудники Главного управления МЧС России по Московской области совместно с администрацией муниципалитета организовали для школьников 9-го класса экскурсию в одно из защитных сооружений», – говорится в сообщении.

Сначала в учебном классе курсов подготовки специалистов по гражданской обороне школьники прослушали лекцию по гражданской обороне и познакомились с работой Единой дежурно-диспетчерской службы округа. После этого дети посетили одно из противорадиационных укрытий Красногорска.

«Этот объект – противорадиационное укрытие, которое принимает население. В случае необходимости он готовится к приему людей в соответствии с требованиями, предъявляемыми к подобного рода объектам», – сказал начальник отдела ГО, предупреждения и ликвидации ЧС управления по безопасности и работе с потребительским рынком Красногорска Игорь Куркин.

Ребятам показали, как устроено сооружение, рассказали, от каких видов атаки оно защищает. Также школьникам продемонстрировали всю цепочку действий при поступлении сигнала об эвакуации.