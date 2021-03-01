РИАМО - 1 мар. Толщина льда на водоемах в Подмосковье резко сокращается в связи с потеплением, опасными считаются водоемы, толщина льда на которых меньше семи сантиметров, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам Московской области и инспекторами Госпожнадзора Московской области провели замеры толщины льда на 62 водоемах», — говорится в сообщении.

Спасатели не рекомендуют выходить на следующие водоемы: река Лопасня в Чехове; река Ока в Серпухове, Озерах и Коломне; река Коломенка в Коломне; река Москва в Коломне, Бронницах и Жуковском; река Клязьма в Ногинске и Орехово-Зуеве; река Яуза в Мытищах; река Вохоронка в Павловском Посаде; река Пахра в Подольске.

Также остаются опасными река Волга в Дубне; озера Островное и Светлое в Воскресенске; Егорьевская группа озер в Егорьевске; карьер Васютино в Павловском Посаде; карьер Западный в Электростали; пруд Бисерово в Ногинске.