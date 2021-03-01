РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. На прошедшем первенстве Московской области по фехтованию на рапирах две спортсменки из Люберец завоевали серебряную и бронзовую медали, говорится в сообщении комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации муниципалитета.

«Городской округ Люберцы на первенстве Московской области по фехтованию на рапирах среди девушек не старше 15 лет представили пять спортсменок. Две фехтовальщицы комплексной спортивной школы олимпийского резерва София Дзобаева и София Тараненко выиграли серебро и бронзу соответственно», – говорится в сообщении.

Всего в региональных соревнованиях поучаствовали 38 сильнейших спортсменок.