РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 мар. За активную работу по оказанию помощи жителям в период пандемии наградили благодарностями от Минкульта Московской области десять сотрудников учреждений культуры Люберец, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Десять сотрудников учреждений культуры городского округа Люберцы получили благодарственные письма министерства культуры Московской области за неравнодушное отношение и активную работу по оказанию помощи жителям в период распространения новой коронавирусной инфекции», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что за неделю творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и учащиеся детских школ искусств привезли 18 наград. Из них - один Гран-при, 15 участников стали лауреатами (трое - I степени), также было два дипломанта разной категории.

Текстовая трансляция

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