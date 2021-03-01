РИАМО - 1 мар. В Подмосковье объявили электронный аукцион на выполнение работ по достройке поликлиники на 750 посещений в смену в Реутове, объект планируют ввести в эксплуатацию в текущем году, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
«Опубликована закупка на завершение строительства поликлиники на 750 посещений в смену в городе Реутове», - сказала председатель комитета по конкурентной политике Подмосковья Елена Волкова.
Извещение о проведении открытого конкурса опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок.
Здание поликлиники находится в микрорайонах 10-10А города Реутова. Объект планируют достроить и ввести в эксплуатацию в 2021 году.
Строительство поликлиники ведется за счет бюджета в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».
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