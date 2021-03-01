РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В соцсети «ВКонтакте» появилось видео тройного ДТП со служебной машиной Wildberries в Подольске.

Инцидент произошел в понедельник, предположительно, на проспекте Ленина недалеко от поворота на Колхозную улицу.

На видео видно, что столкнулись три автомобиля, в том числе служебная машина Wildberries. Двое мужчин осматривали повреждения у служебной машины, два других автомобиля находились поблизости с незначительными повреждениями.

Как пояснил сотрудник ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск, информация о ДТП в дежурную часть не поступала. Вероятнее всего, в результате аварии никто не пострадал.