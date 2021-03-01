РИАМО - 1 мар. Самый титулованный бизнес-тренер России Радислав Гандапас и финансовый эксперт с многолетним опытом работы на Уолл-стрит Эдвард Дубинский 4 марта представят книгу «Управляй деньгами: check-up твоих финансов» в магазине «Читай-город» в столичном ТРЦ «Европейский», говорится в сообщении пресс-службы книжной сети.

«Книга поможет определить финансовые цели и продумать план их достижения. Из книги читатели узнают, какие бывают типы благосостояния, почему не стоит брать кредиты и как правильно инвестировать», — говорится в сообщении.

Вход на мероприятие свободный, но количество мест ограничено. С собой необходимо иметь маски и перчатки, также на презентации следует соблюдать социальную дистанцию.

Мероприятие пройдет 4 марта в 19:00 по адресу: площадь Киевского вокзала, 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 16+.

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