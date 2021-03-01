РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Состояние очистных сооружений в селе Ильинское подмосковного Красногорска осмотрят представители профильного комитета Мособлдумы, сообщается в группе регионального парламента в соцсети «ВКонтакте».

«От жителей городского округа Красногорск поступают жалобы на затопления в районе села Ильинское. Профильный комитет Мособлдумы в ходе выездного заседания проверит ситуацию, осмотрит состояние очистных сооружений в округе», - говорится в сообщении.

Посмотреть трансляцию выездного заседания можно будет в прямом эфире на YouTube-канале пресс-центра Мособлдумы 2 марта в 15:00.

В мероприятии примут участие представители региональных министерств жилищно-коммунального хозяйства, экологии и природопользования, жилищной политики, комитета лесного хозяйства Московской области, администрации муниципалитета, АО «Водоканал», застройщиков жилых комплексов вблизи населенных пунктов Ильинское и Глухово, Общественной палаты горокруга.