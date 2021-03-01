РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 мар. В 2023 году в Домодедове построят новый спортивный комплекс с крытым катком, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной будет находиться в микрорайоне Северный на улице 1-ой Коммунистической.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию объекта. Завершить строительство и ввести новый объект спорта в эксплуатацию планируется в 2023 году», - говорится в сообщении.

Спортивный объект будет построен в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.