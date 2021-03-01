РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. Сотрудники ГИБДД Подольска напомнили водителям троллейбусов о необходимости соблюдать правила дорожного движения и проявлять взаимоуважение на дороге, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках социального раунда по безопасности дорожного движения «Стоп-гаджет!» в Подольске прошла встреча госавтоинспекторов и водителей крупного автопредприятия города.

«Участникам встречи напомнили о взаимоуважении на дороге и неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Внимание водителей предприятия было привлечено к проблеме дорожно-транспортных происшествий, связанных с перевозкой пассажиров. Также было отмечено, что при управлении этим видом транспорта (троллейбусом - ред.) часто возникают сложности, связанные с ограничением маневренности. Тем не менее в салонах троллейбусов размещены памятки по социальному раунду и транслируются тематические аудиоролики», - говорится в сообщении.

В конце встречи водители и полицейские отметили, что техническая возможность троллейбуса не всегда позволяет беспрепятственно участвовать в дорожном движении, и призвали других участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимоуважению на дороге.