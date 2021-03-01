РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Самовольно построенное нежилое здание планируют снести в подмосковном Красногорске, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

В Красногорске инспекторы Главгосстройнадзора выявили два самовольно возведенных объекта.

«По одному объекту – двухэтажное нежилое здание – готовится дорожная карта по его ликвидации. Второй объект – здание жилого дома – приведут в соответствие», – сказал глава Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.

По его словам, с актуальным реестром самовольных построек можно ознакомиться на сайте надзорного ведомства. В настоящее время работа по выявлению объектов самостроя полностью переведена в электронный вид.