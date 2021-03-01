РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 мар. В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 14 новых случаев коронавирусной инфекции, за весь период пандемии в муниципалитете зафиксировали 9 523 случая Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье с 27 февраля по 1 марта было выявлено 1 804 случая заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе 629 случаев – за минувшие сутки.

«В городском округе Подольск за минувшие сутки выявили 14 случаев заболевания. Всего в округе зафиксировали 9 523 заболевших», – говорится в сообщении.

Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 4 681 человек. Выздоровели и выписались 175 136 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

1 МАРТА

- В России испытывают уникальный препарат от коронавируса «Мир‑19». Препарат будет поражать вирус и предотвращать его самые тяжелые формы.

- Новые места для вакцинации от Covid‑19 могут появиться в Подмосковье. Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 214 590 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Подмосковье находится в «зеленой» зоне по заболеваемости Covid‑19. Вакцинация дает видимый результат.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 11 571 случай коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 629 больных. В Москве - 2097.

- Менее 10% людей во всем мире имеют антитела к коронавирусу. Единственным выходом предотвратить болезнь и обезопасить себя является массовая вакцинация.