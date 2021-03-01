РИАМО - 1 мар. В настоящее время движение на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях осуществляется на всем протяжении, ранее на втором диаметре был перерыв по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Возможны оперативные корректировки расписания для ввода в график», – говорится в сообщении.

Граждан попросили оставаться внимательны и следить за объявлениями.

Ранее перерыв в движении поездов на МЦД-2 между станциями Курская и Каланчевская продлили до 16:00, он был связан с техническими причинами.