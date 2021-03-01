РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 мар. Молодогвардейцы Котельников информируют жителей о вакцинации против коронавирусной инфекции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Молодогвардейцы Котельников оказывают помощь социальной защите населения города в рамках информирования о возможности пройти вакцинацию против Covid-19», - говорится в сообщении.

Активисты «Молодой Гвардии» обзванивают население и узнают, нужна ли жителям старшего поколения помощь. Она может заключаться в простых, но важных вещах. Например, походе в магазин за продуктами или лекарствами.

«Если вам необходима помощь, звоните по телефону: 8(926)318-12-21», - заключается в сообщении.

Текстовая трансляция

1 МАРТА

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