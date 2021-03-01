РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 мар. Строительство трех домов в жилом комплексе «Изумрудные холмы» в подмосковном Красногорске планируют завершить в нынешнем году, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Строительство корпусов №№18, 19, 20 в ЖК «Изумрудные холмы» в Красногорске ведется в графике. Планируется, что строительство всех трех объектов завершится в 2021 году», – говорится в сообщении.

На данный момент объекты находятся в разной степени готовности.

«На корпусе №18 в настоящее время ведутся работы по возведению второго и третьего этажей. На объекте задействовано почти 60 человек. На корпусе №19 – работы по армированию монолитных конструкций стен цокольного этажа, а на корпусе №20 – работы по забивке свайного поля фундамента здания», – сказал начальник Главгосстройнадзора региона Артур Гарибян.