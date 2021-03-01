РИАМО - 1 мар. В центре столицы одно из городских такси врезалось трамвай, происшествие произошло на Дубининской улице, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Задерживается движение трамваев следовавших по маршрутам № 3, 38, 39», – говорится в сообщении.

По уточненной информации, таксист врезался в трамвай № 26, когда выехал на встречную полосу. В результате аварии пострадала пассажирка такси, ей оказывается медпомощь.

Авария произошла в районе дома 80 по Дубининской улице. Подробности происшествия устанавливаются сотрудниками ГИБДД.

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